Тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал упущенную победу в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:2).

«Мы создавали моменты, хорошо играли, но нам нужно было найти третий гол. Если мы этого не сделаем, соперник забьёт, и мы не получим три очка. После первого гола мы снизили уровень своей игры, и это было не самое подходящее время для этого. Мы хорошо отреагировали после первого гола, но мы не можем каждый раз ждать, пока пропустим гол, а затем вернёмся к своей игре. Мы должны атаковать более сбалансировано. То, как мы играли сегодня, должно было привести к тому, что мы закончили игру третьим голом. Затем мы должны были владеть мячом или продолжать прессинговать», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба на официальном сайте.