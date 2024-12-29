Тренер «Ноттингема» высказался о победе над «Эвертоном» и промежуточном втором месте в АПЛ

Главный тренер «Ноттингема Форест» Нуну Санту прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» со счётом 2:0 в матче 19-го тура АПЛ, а также высказался о турнирном положении своей команды.
«Мы действительно хорошо выступаем, особенно сегодня. Это была очень тяжёлая игра, и у обеих команд был очень короткий период отдыха.
Второе место на данный момент ничего не значит. Мы пока ничего не добились», — приводит слова Санту BBC.
На 15-й минуте отличился нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд с передачи Энтони Эланги. На 61-й минуте забил полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт, которому ассистировал Крис Вуд
После этой победы «Ноттингем Форест» набрал 37 очков за 19 игр. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 17 очками находится на 16-й строчке.
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