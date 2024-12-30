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Результаты матчей АПЛ 29 декабря

Результаты матчей АПЛ 29 декабря
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Сегодня, 29 декабря, прошли матчи 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 29 декабря:

«Лестер Сити» — «Манчестер Сити» — 0:2;
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 2:1;
«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 2:2;
«Фулхэм» — «Борнмут» — 2:2;
«Эвертон» — «Ноттингем Форест» — 0:2;
«Вест Хэм» — «Ливерпуль» — 0:5.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 45 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается «Ноттингем Форест», заработавший 37 очков. Третье место с 36 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Ипсвич Таун» (12) и «Лестер Сити» (14).

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Турнирная таблица АПЛ
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