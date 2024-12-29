Кефрен Тюрам: «Ювентус» разочарован ничьей с «Фиорентиной»

Французский полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:2). Футболист стал автором двух забитых мячей.

«Мы разочарованы ничьей. Мой дубль — это хорошо, но я бы предпочёл не забивать и выиграть. Мы молодая команда, и нам нужно найти правильный баланс. Мы показали хорошую игру, с характером, но эти ошибки сильно нам вредят.

Первый гол? Мне нравится совершать такие пробежки по полю, тренер всегда говорит мне об этом, и со временем я всё больше понимаю своих партнёров по команде», — приводит слова Тюрама пресс-служба клуба на официальном сайте.