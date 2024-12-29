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Кефрен Тюрам: «Ювентус» разочарован ничьей с «Фиорентиной»

Кефрен Тюрам: «Ювентус» разочарован ничьей с «Фиорентиной»
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Французский полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:2). Футболист стал автором двух забитых мячей.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Тюрам-Юльен – 20'     1:1 Кин – 38'     2:1 Тюрам-Юльен – 48'     2:2 Соттиль – 87'    

«Мы разочарованы ничьей. Мой дубль — это хорошо, но я бы предпочёл не забивать и выиграть. Мы молодая команда, и нам нужно найти правильный баланс. Мы показали хорошую игру, с характером, но эти ошибки сильно нам вредят.

Первый гол? Мне нравится совершать такие пробежки по полю, тренер всегда говорит мне об этом, и со временем я всё больше понимаю своих партнёров по команде», — приводит слова Тюрама пресс-служба клуба на официальном сайте.

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