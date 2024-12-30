«Милан» определился с тренером, который заменит Паулу Фонсеку в случае увольнения — Скира

«Милан» достиг принципиальной договорённости с тренером Сержиу Консейсау. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Паулу Фонсека с большей вероятности покинет клуб после матча 18-го тура Серии А с «Ромой». Если Фонсека будет уволен, Консейсау возглавит клуб до 2026 года.

49-летний Сержиу Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, он привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 26 очков после 16 матчей.