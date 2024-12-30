Джейми Каррагер назвал имя футболиста, который должен получить «Золотой мяч» — 2025

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал вингера «красных» Мохамеда Салаха фаворитом на победу в номинации на «Золотой мяч».

«Кто станет игроком года в АПЛ и обладателем «Золотого мяча»? Мохамед Салах и Мохамед Салах. Вингер «Ливерпуля» уже на пути к победе в номинации «Игрок года» по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов, и если его команда выиграет Премьер-лигу, то единственными серьёзными конкурентами в борьбе за эту честь будут его товарищи по команде или Коул Палмер из «Челси». Салах постоянно забивает и ассистирует, и нет большего поклонника его таланта, чем я.

В прошлом Салах заявлял, что хочет стать вторым африканцем, получившим «Золотой мяч», после Джорджа Веа в 1995 году. Думаю, у него есть отличный шанс. Обычно судьи выбирают игрока турнира на чемпионате мира или Европы. В этом году международных турниров нет, поэтому, скорее всего, выбор будет продиктован выдающимися выступлениями в Лиге чемпионов. Возможно, «Ливерпулю» придётся победить или хотя бы дойти до финала, чтобы амбиции Салаха были реализованы. Но ни один нападающий в Европе сейчас не может сравниться с ним по продуктивности, а побеждают обычно форварды», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Салах в текущем сезоне сыграл 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.