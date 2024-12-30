Главный тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал игровую форму Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после разгромной победы над «Вест Хэмом» (5:0) в матче 19-го тура АПЛ высказался об игровой форме нападающего своей команды Мохамеда Салаха. Салах в этой встрече отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

«Салах и слово «необыкновенный» — это то, что я часто слышал за последние шесть месяцев. Он действительно заслуживает этого и, вероятно, за эти восемь лет, но я работаю в команде последние полгода. Не думаю, что Салах продолжает нас удивлять, потому что мы знаем, какой он игрок, и знаем, на что он способен. Кроме того, он очень усердно работает на команду, даже когда мяч у другой команды.

Мы можем только надеяться, что Мохамед продолжит в том же духе, но я хотел бы добавить, что если он забивает, то это происходит не просто так. Есть и другие игроки, которые выводят его на ударную позицию», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

Салах в текущем сезоне сыграл 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.