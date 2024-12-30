Филипп Лам: «Бавария» способна на выход в финал Лиги чемпионов — 2024/2025

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам оценил шансы клуба на выход в финал нынешнего сезона Лиги чемпионов, который пройдёт в Мюнхене 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена».

«Есть ли у «Баварии» шансы выйти в финал? Думаю, да. Я думаю, что новый формат Лиги чемпионов очень интересен, кстати, я с нетерпением ждал его. Есть отличные матчи, напряжённые до самого конца. Многие из якобы больших команд слабы и вынуждены бороться: «Манчестер Сити», «ПСЖ»… Для них речь идёт хотя бы о попадании в топ-24. У «Баварии» всегда есть шансы на выход в финал. Но на данный момент я вижу другие команды впереди.

Какие? «Ливерпуль» производит неизменно хорошее впечатление. «Арсенал» хорош, но готов ли он к большим матчам? Это всегда вопрос. Я всегда думаю, что «Бавария» способна на это, особенно с учётом возможного финала дома», — приводит слова Лама Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).