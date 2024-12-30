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Экс-скаут «Реала»: при Роналду, Бензема и Бэйле – Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке

Экс-скаут «Реала»: при Роналду, Бензема и Бэйле – Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке
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Бывший скаут мадридского «Реала» Маноло Ромеро сравнил нынешнее и старое нападение «сливочных».

«Честно говоря, Родриго Гоэс очень нестабилен. Он не закрепился. Он живёт за счёт тех волшебных минут, которые провёл с «Манчестер Сити». Но это «Реал». Это другой уровень. Если бы сегодня в команде были Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Карим Бензема, то Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке.

Возможно, единственный, кто мог бы приблизиться к этому уровню, – это Килиан Мбаппе на пике своей формы», — приводит слова Ромеро Sport.es.

После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Валенсией».

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