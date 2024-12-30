«Милан» и «Рома» сыграли вничью в матче 18-го тура Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и римская «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 16-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт, ему ассистировал Юссуф Фофана. Ответный мяч «Ромы» на 23-й минуте забил нападающий Пауло Дибала, получив голевую передачу от Артёма Довбика.

После 18 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.