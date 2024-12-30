Видео: люди показывают красные карточки во время инаугурации президента Грузии

Люди в Грузии показали красные карточки во время инаугурации экс-футболиста Михаила Кавелашвили в качестве президента страны. Ранее Кавелашвили играл в России в составе владикавказской «Алании».

На видео толпа во время митинга показывает красные карточки, которые означают удаление с поля.

По итогам сезона-1995 Кавелашвили, выступавший на позиции форварда, был включён в список 33 лучших игроков чемпионата России под первым номером на своей позиции.

Помимо «Алании», Кавелашвили играл за «Манчестер Сити», «Динамо» Тбилиси, «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель». За сборную Грузии Михаил Кавелашвили забил девять голов в 46 матчах.