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Мохамед Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории АПЛ

Мохамед Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории английской Премьер-лиги. В воскресенье, 29 декабря, «красные» разгромили «Вест Хэм» (5:0) в матче 19-го тура АПЛ. Салах отдал 81-ю и 82-ю голевую передачу.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

1. Райан Гиггз — 162 передачи.
2. Кевин Де Брёйне – 114 передач.
3. Сеск Фабрегас – 111 передач.
4. Уэйн Руни – 103 передачи.
5. Фрэнк Лэмпард – 102 передачи.
6. Деннис Бергкамп – 94 передачи.
7. Давид Сильва – 93 передачи.
8. Стивен Джеррард – 92 передачи.
9. Джеймс Милнер – 89 передач.
10. Мохамед Салах – 82 передачи.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

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