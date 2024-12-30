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«Челси» нацелился на трансфер нападающего из «ПСЖ» — Санти Ауна

«Челси» нацелился на трансфер нападающего из «ПСЖ» — Санти Ауна
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Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «синие» рассчитывают оформить переход в зимнее трансферное окно. Сообщается, что руководство английского клуба в ближайшие дни свяжется с парижанами для уточнения условий по переходу футболиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Коло Муани также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Милан».

В сезоне-2024/2025 Коло Муани сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 40 млн.

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