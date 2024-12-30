Вчера, 29 декабря, прошли четыре матча 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 29 декабря:

«Удинезе» — «Торино» — 2:2;

«Наполи» — «Венеция» — 1:0;

«Ювентус» — «Фиорентина» — 2:2;

«Милан» — «Рома» — 1:1.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Аталанта», набравшая 41 очко после 18 матчей. На второй строчке располагается «Наполи», также заработавшая 41 балл. Третье место с 40 очками занимает миланский «Интер». В зоне вылета располагаются «Монца» (10), «Венеция» (13) и «Кальяри» (14).

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