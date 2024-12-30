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Зинедин Зидан принял решение по своему будущему

Зинедин Зидан принял решение по своему будущему
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Французский специалист Зинедин Зидан, ранее возглавлявший мадридский «Реал», определился со своим будущим.

Как сообщает AS, Зидан рассматривает только работу в сборной Франции. Он рассчитывал возглавить французскую национальную команду после ЧМ-2022 в Катаре, однако наставник Дидье Дешам остался на своём посту. Отмечается, что сейчас Зидан живёт в Мадриде и ожидает предложения только от сборной Франции.

Напомним, Зинедин Зидан на клубном уровне работал только с «Реалом», он возглавлял команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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