Стало известно о финансовом состоянии Гарри Кейна

Британские СМИ раскрыли информацию о финансовом состоянии нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна.

Как сообщает The Sun, состояние английского форварда, выступающего в Бундеслиге, превышает £ 91 млн. Отмечается, что в начале 2024 года англичанин имел £ 75 млн.

В нынешнем сезоне 31-летний Гарри Кейн принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами.

Мюнхенская «Бавария» набрала 36 очков в 15 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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