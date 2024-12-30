Салах ответил, может ли он выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, считает ли он себя претендентом на победу в номинации «Золотой мяч».

«Могу ли я выиграть «Золотой мяч»? Единственное, о чём я думаю, – это победа с «Ливерпулем» в Премьер-лиге», — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: