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Салах ответил, может ли он выиграть «Золотой мяч»

Салах ответил, может ли он выиграть «Золотой мяч»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, считает ли он себя претендентом на победу в номинации «Золотой мяч».

«Могу ли я выиграть «Золотой мяч»? Единственное, о чём я думаю, – это победа с «Ливерпулем» в Премьер-лиге», — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

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