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Хосеп Гвардиола: у «Манчестер Сити» нет шансов на победу в АПЛ

Хосеп Гвардиола: у «Манчестер Сити» нет шансов на победу в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у команды уже нет шансов на победу в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

«Мы не можем выдерживать на уровне все 90 минут, и сегодня мы снова это доказали. Сейчас мы можем очистить свои головы, добиваясь результатов. Мы далеко от победы в Премьер-лиге. Мы признаем, что у нас уже нет шансов на это, но у нас есть другие цели. Кубок Англии, попадание в топ-4, и победы в матчах помогают», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.

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