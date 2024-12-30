Хосеп Гвардиола: у «Манчестер Сити» нет шансов на победу в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у команды уже нет шансов на победу в АПЛ.

«Мы не можем выдерживать на уровне все 90 минут, и сегодня мы снова это доказали. Сейчас мы можем очистить свои головы, добиваясь результатов. Мы далеко от победы в Премьер-лиге. Мы признаем, что у нас уже нет шансов на это, но у нас есть другие цели. Кубок Англии, попадание в топ-4, и победы в матчах помогают», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.

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