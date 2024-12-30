Паулу Фонсека объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

Португалец Паулу Фонсека заявил об уходе с поста главного тренера итальянского «Милана».

«Это правда, я уехал из Милана. Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал всё, что мог», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, Фонсека возглавлял «Милан» с лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Милана» станет Сержиу Консейсау, который возглавит клуб до 2026 года.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» втретится с «Кальяри».

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