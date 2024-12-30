Гвардиола раскрыл планы «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о планах «горожан» на зимнее трансферное окно.

«Нам нужно усиление на некоторые позиции. Когда все в строю, мы остаёмся той же командой, что и прежде, но всё сильно осложняется, когда важные игроки выбывают на недели и месяцы. Я думал, центральные защитники будут в форме весь сезон, но возникли проблемы. Нам нужно усилить центр обороны и позицию опорного полузащитника. Рынок есть рынок – он непростой и дорогой. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: