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Криштиану Роналду дал совет футболистам «Манчестер Сити»

Криштиану Роналду дал совет футболистам «Манчестер Сити»
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал кризис «Манчестер Сити» и дал совет игрокам «горожан».

«У каждой команды бывают хорошие и плохие моменты. Сейчас плохой момент наступил и для «Манчестер Сити». Но они обязательно вернутся. Я бы посоветовал игрокам «Сити» больше показывать на поле, а не болтать в СМИ», — приводит слова Роналду Mirror.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.

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