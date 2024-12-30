«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 23 матчей

29 декабря завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 5:0.

Таким образом, серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 23 матча – 20 побед и три ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября – во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 18 матчей.

Рекорды «Ливерпуля»: