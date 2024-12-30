«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 23 матчей
Поделиться
29 декабря завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 5:0.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30' 0:2 Гакпо – 40' 0:3 Салах – 44' 0:4 Александер-Арнольд – 54' 0:5 Жота – 84'
Таким образом, серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 23 матча – 20 побед и три ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября – во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 18 матчей.
Комментарии
- 30 декабря 2024
-
04:49
-
04:34
-
04:29
-
03:48
-
03:15
-
02:58
-
02:09
-
02:02
-
01:50
-
01:40
-
00:51
-
00:51
-
00:46
-
00:42
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:12
-
00:06
-
00:00
-
00:00
- 29 декабря 2024
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:28
-
23:27
-
23:16
-
23:11
-
23:04
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:31