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«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 23 матчей

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 23 матчей
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29 декабря завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 5:0.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

Таким образом, серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 23 матча – 20 побед и три ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября – во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 18 матчей.

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