Андрей Лунин заявил, что готов к предложениям из других клубов

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, что готов к предложениям от других футбольных клубов. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

По информации источника, главным голкипером «сливочных» остаётся бельгиец Тибо Куртуа, у которого контракт с мадридской командой действует до конца июня 2026года. Лунин же последние девять матчей провёл в запасе, поэтому он открыт к предложениям от других клубов, где он будет основным вратарём.

Напомним, Лунин пополнил состав команды в июле 2018 года. Действующее соглашение украинца с клубом рассчитано до конца июня 2030 года. В текущем сезоне принял участие в пяти играх, где пропустил восемь голов, два матча сыграл «на ноль».