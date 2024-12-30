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«Барселона» хочет увести главную трансферную цель «Реала»

«Барселона» хочет увести главную трансферную цель «Реала»
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Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Об это сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовые» хотят подписать игрока в ближайшее трансферное окно и уже ведут переговоры. Отметим, его агент запросил подписной бонус в размере € 30 млн и зарплату в размере более € 12 млн в год.

Напомним, Дэвис пополнил состав «Баварии» первого января 2019 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 21 матче, где забил один гол и сделал три результативные передачи.

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