Тренер «Ливерпуля» Слот дал короткий ответ о контракте Трента Александер-Арнольда

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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на вопрос журналиста о продлении контракта воспитанника и вице-капитана своей команды Трента Александер-Арнольда после разгромной победы в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (5:0).

«Вы видели, как он отпраздновал свой гол, это говорит само за себя», — приводит слова Слота журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Александер-Арнольд отличился в этом матче забитым голом и бурно отпраздновал гол.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен провести переговоры с Трентом уже зимой, чтобы игрок перешёл в испанский гранд летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне английский защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забытым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.