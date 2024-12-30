Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот дал короткий ответ о контракте Трента Александер-Арнольда

Тренер «Ливерпуля» Слот дал короткий ответ о контракте Трента Александер-Арнольда
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на вопрос журналиста о продлении контракта воспитанника и вице-капитана своей команды Трента Александер-Арнольда после разгромной победы в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (5:0).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

«Вы видели, как он отпраздновал свой гол, это говорит само за себя», — приводит слова Слота журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Александер-Арнольд отличился в этом матче забитым голом и бурно отпраздновал гол.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен провести переговоры с Трентом уже зимой, чтобы игрок перешёл в испанский гранд летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне английский защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забытым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Реал» отказался от покупок зимой и работает над подписанием Трента и Дэвиса летом — COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android