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Арне Слот прокомментировал ситуацию с контрактами главных звёзд «Ливерпуля»

Арне Слот прокомментировал ситуацию с контрактами главных звёзд «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что его не беспокоит тот факт, что с 1 января три главные звезды команды: Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд — смогут вести переговоры с зарубежными клубами. Нидерландский специалист считает, он по-прежнему контролирует их судьбы.

«Я думаю, что у меня есть контроль над тем, что они делают. С тех пор, как я стал тренером, у меня бывают ситуации, что игроки думают о том, чтобы перейти в другие клубы, это нормально. На данный момент мне приятно видеть, что на поле Вирджил, Трент и Мо делают то, чего от них и ожидают, а что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Слота Sky Sports.

Напомним, контракты всех трёх звёзд «Ливерпуля» истекают грядущим летом. На данный момент подопечные Слота являются лидерами в турнирной таблице АПЛ.

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