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«Эта игра с убила нас». Гвардиола назвал матч, который больше всего повлиял на «Ман Сити»

«Эта игра с убила нас». Гвардиола назвал матч, который больше всего повлиял на «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о матче, который больше всего повлиял на ментальное состояние «горожан».

«Победа над «Лестером»? Это всего лишь одна игра. Встреча с «Манчестер Юнайтед» («Манчестер Сити» проиграл со счётом 1:2 в рамках 16-го тура АПЛ. — Прим. «Чемпионата») сильно подорвала нашу уверенность. Этот матч убил нас. Эта игра была напряжённой с психологической точки зрения, затем были тяжёлые встречи с «Астон Виллой» и «Эвертоном».

Мы должны стремиться к победам, такова жизнь. Большинство игроков снова доказали, что готовы бороться», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Манчестер Сити» обыграл «Лестер Сити» (2:0). Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    
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