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Андрей Шевченко отказался помочь Михаилу Мудрику в ситуации с допинг-скандалом — источник

Андрей Шевченко отказался помочь Михаилу Мудрику в ситуации с допинг-скандалом — источник
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После получения положительной допинг-пробы вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик пытался позвонить президенту УАФ Андрею Шевченко. По информации журналиста Игоря Бурбаса, глава УАФ проигнорировал Михаила.

«Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала «красный свет», стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Меня очень удивила реакция, кардинально разная, которая была у Реброва и Шевченко.

Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего. Хотя Мудрик просил о помощи, как-то ситуацию разрешить», – сказал Игорь Бурбас в эфире своего подкаста на YouTube.

Ранее сообщалось, что в организме Мудрика был обнаружен милдронат и ему может грозить до четырёх лет дисквалификации.

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