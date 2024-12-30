Появилась новая информация по возможному трансферу защитника «Расинга» в «Зенит»

«Зенит», как ранее сообщалось, сделал официальное предложение аргентинскому «Расингу» в размере € 9 млн по трансферу 24-летнего правого защитника Гастона Мартирены, однако в процессе осуществления сделки появились трудности.

Как сообщает журналист Леонардо Адонио Белли, «Расинг» отклонил предложение «Зенита», запросив от российского клуба $ 9 млн, но с другой, более удобной формой оплаты. Также сообщается, что у аргентинского клуба есть задолженность перед «Ливерпулем» в размере € 1,4 млн.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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