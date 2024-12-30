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Виталий Кафанов: тренеру вратарей «ПСЖ» приходится всё время останавливать Сафонова

Виталий Кафанов: тренеру вратарей «ПСЖ» приходится всё время останавливать Сафонова
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о прогрессе голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет ещё больше. Ему приходится его всё время останавливать. Матвей очень быстро прибавляет в мастерстве, и у него очень много сильных качеств», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Матвей Сафонов провёл пять матчей. Также на счету российского голкипера две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции. Во встрече национального кубка Сафонов отразил два пенальти и помог своей команде выйти в 1/16 финала. «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 1:1, 4:3 пен.

Интервью с Виталием Кафановым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.
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