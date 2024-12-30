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Тренер вратарей сборной России Кафанов: судьба была благосклонна к Максименко

Тренер вратарей сборной России Кафанов: судьба была благосклонна к Максименко
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко.

— Кажется, что последние год-полтора — лучший отрезок в карьере Максименко. Так и есть?
— Можно сказать, что судьба была благосклонна к Саше Максименко. Он попал в сильный клуб в молодом возрасте, и ему доверили место в основном составе. Поначалу у него было немало ошибок, но тренеры продолжали доверять ему место в воротах долгое время. После того как он сыграл уже более 100 матчей за народную команду, был период, когда он оказался на скамейке запасных. Эта передышка пошла ему на пользу. Было время проанализировать прошедший период, сделать выводы, и, когда он вновь вернулся в ворота, это уже был другой вратарь, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Интервью с Виталием Кафановым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.
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