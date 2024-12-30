Виталий Кафанов: ни один из шести вратарей сборной России в 2024 году не разочаровал

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов подвёл итоги уходящего года для национальной команды.
— Каким был 2024 год для сборной России?
— Много положительных эмоций от этого года. Пять матчей сборной удалось сыграть — это тоже немало. Дали возможность разным вратарям сыграть за сборную — их было шесть. Ни один из них не дал повода усомниться в том, что они неправильно действовали в каких-то ситуациях. Выглядели очень достойно. Никто из них не разочаровал, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).