Артём Ребров: для «Спартака» 2024 год получился неровным, весна была провальная

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров подвёл итоги уходящего года для красно-белых. Напомним, команда Деяна Станковича набрала 37 очков в первой части нынешнего сезона и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Для «Спартака» год получился неровным. Весна была практически провальная, команда не смогла попасть в тройку. Плюс у нас поменялся тренер. Но в концовке года команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места! В конце первой части сезона были классные игры, много болельщиков на трибунах», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.