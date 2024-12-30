Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Ребров: для «Спартака» 2024 год получился неровным, весна была провальная

Артём Ребров: для «Спартака» 2024 год получился неровным, весна была провальная
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров подвёл итоги уходящего года для красно-белых. Напомним, команда Деяна Станковича набрала 37 очков в первой части нынешнего сезона и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Для «Спартака» год получился неровным. Весна была практически провальная, команда не смогла попасть в тройку. Плюс у нас поменялся тренер. Но в концовке года команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места! В конце первой части сезона были классные игры, много болельщиков на трибунах», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Эксклюзив
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android