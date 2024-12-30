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Руслан Безруков подвёл итоги 2024 года для «Рубина»

Руслан Безруков подвёл итоги 2024 года для «Рубина»
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Футболист «Рубина» Руслан Безруков подвёл итоги уходящего года для казанской команды. Напомним, первую часть нынешнего сезона «Рубин» завершил на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков.

«Подводя итоги 2024 года для «Рубина», скажу — серединка. Мы отдавали очки в тех матчах, где не должны были этого делать. Из-за этого у команды не было запаса очков, чтобы оказываться выше в таблице», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В следующем матче внутреннего первенства «Рубин» сыграет с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра состоится 1 марта 2025 года.

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