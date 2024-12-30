Гендиректор «Пари НН» ответил, дают ли в клубе советы игрокам по публикациям в соцсетях

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, дают ли в клубе советы футболистам по публикациям в социальных сетях.

— Прогремело фото Воробьёва с охоты, которое вызвало много хейта. Даёте ли какие-то рекомендации футболистам по фотографиям в отпуске?

— Нет, рекомендации мы не давали. Мы рассчитываем, что у ребят есть головы на плечах. Все всё прекрасно понимают. Сейчас такое время — не до пиршеств и каких-то вещей, которые идут вразрез здравому смыслу. Ребята активны в социальных сетях. Мы следим, что они выкладывают. На днях мы увидели лысого Матео (Стаматов. – Прим. «Чемпионата»). Если не видели, зайдите в его социальные сети и вы увидите лысого Стаматова! Ребята ведут себя аккуратно и скромно, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.