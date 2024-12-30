Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН» ответил, дают ли в клубе советы игрокам по публикациям в соцсетях

Гендиректор «Пари НН» ответил, дают ли в клубе советы игрокам по публикациям в соцсетях
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, дают ли в клубе советы футболистам по публикациям в социальных сетях.

— Прогремело фото Воробьёва с охоты, которое вызвало много хейта. Даёте ли какие-то рекомендации футболистам по фотографиям в отпуске?
— Нет, рекомендации мы не давали. Мы рассчитываем, что у ребят есть головы на плечах. Все всё прекрасно понимают. Сейчас такое время — не до пиршеств и каких-то вещей, которые идут вразрез здравому смыслу. Ребята активны в социальных сетях. Мы следим, что они выкладывают. На днях мы увидели лысого Матео (Стаматов. – Прим. «Чемпионата»). Если не видели, зайдите в его социальные сети и вы увидите лысого Стаматова! Ребята ведут себя аккуратно и скромно, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Спортдиректор «Пари НН»: Олег Романцев мало вовлечён в жизнь команды, хотелось бы большего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android