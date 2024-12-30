Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Юрий Сёмин пожелал, чтобы в новом году продолжали развивать детско-юношеский футбол.

«Российскому футболу в 2025 году нужно пожелать придерживаться того направления, которое есть, — это большое внимание детско-юношескому футболу. Наверное, его ещё можно увеличить. Продолжить развивать ЮФЛ, которая вызывает большой интерес в регионах по всей стране», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).