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Корнеев заявил, что нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку не является сбитым лётчиком

Корнеев заявил, что нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку не является сбитым лётчиком
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о нападающем итальянского «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

«Лукаку не сбитый лётчик. Просто у него бывают периоды, когда он не забивает. Ни одного ровного сезона у него не было. Он всегда забивает сериями. Возможно, из‑за эмоционального склада», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. Лидирует в чемпионате «Аталанта».

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