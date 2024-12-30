Корнеев заявил, что нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку не является сбитым лётчиком

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о нападающем итальянского «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

«Лукаку не сбитый лётчик. Просто у него бывают периоды, когда он не забивает. Ни одного ровного сезона у него не было. Он всегда забивает сериями. Возможно, из‑за эмоционального склада», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. Лидирует в чемпионате «Аталанта».