Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков высказал пожелания российскому футболу на 2025 год.

«В 2025 году пожелаю российскому футболу прогрессировать. Впрочем, как и всегда. Желаю прогрессировать, становится интереснее и смотрибельнее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).