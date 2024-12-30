Игорь Колыванов: главное, чтобы наша молодёжь развивалась, а не занималась ерундой

Бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказал пожелания российскому футболу на 2025 год.

«Наши академии развиваются — российский футбол не стоит на месте. В основные команды подтягивается неплохая молодёжь. В разных клубах есть талантливые мальчишки, которым дают шансы проявить себя и сыграть. Самое главное, чтобы молодёжь работала и выходила на новый уровень, а не занималась ерундой», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).