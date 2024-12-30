Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Химок» Бакаев подвёл личные итоги 2024 года

Полузащитник «Химок» Бакаев подвёл личные итоги 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Принадлежащий «Зениту» полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев подвёл личные итоги 2024 года. Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды.

— Подводя личные итоги 2024 года, можно отметить, что я выиграл Кубок в Эмиратах. Это неплохо. Там были проблемы, получил неприятную травму. Теперь сезон для меня лично вроде идёт неплохо, удаётся забивать. Надеюсь, будет ещё больше голов и голевых передач. Надо держать планку, которую я для себя поставил. Буду работать и пытаться помочь команде.

— Что пожелал бы себе на 2025 год?
— Лучше ты мне пожелай чего-то (смеётся).

— Может быть, перейти в более статусный клуб и вернуться в сборную?
— Это будет зависеть от того, как я буду работать и относиться к футболу, — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Экс-тренер Бакаева: Зелимхан — настоящий спартаковец. Допускаю его возвращение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android