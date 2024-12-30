Полузащитник «Химок» Бакаев подвёл личные итоги 2024 года

Принадлежащий «Зениту» полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев подвёл личные итоги 2024 года. Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды.

— Подводя личные итоги 2024 года, можно отметить, что я выиграл Кубок в Эмиратах. Это неплохо. Там были проблемы, получил неприятную травму. Теперь сезон для меня лично вроде идёт неплохо, удаётся забивать. Надеюсь, будет ещё больше голов и голевых передач. Надо держать планку, которую я для себя поставил. Буду работать и пытаться помочь команде.

— Что пожелал бы себе на 2025 год?

— Лучше ты мне пожелай чего-то (смеётся).

— Может быть, перейти в более статусный клуб и вернуться в сборную?

— Это будет зависеть от того, как я буду работать и относиться к футболу, — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.