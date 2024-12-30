Иван Таранов: не хочется подводить плачевный итог года — нас не с чем сравнивать

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов подвёл итоги уходящего года для российского футбола.

«Что касается итогов для российского футбола в 2024 году, наших клубов и сборной нет в международных турнирах. Не хочется подводить какой-то плачевный итог. У нас есть то, что есть сейчас. Мы отталкиваемся от этого. Больше хочется подводить не итог, а пожелать, чтобы тренеры российских клубов больше внимания обращали на доморощенных игроков и молодёжь. Нужно выносить максимальную пользу из того, что есть. Сейчас очень хорошее время, чтобы наши молодые футболисты проявляли себя. Нет смысла подводить итоги, потому что нас не с чем сравнивать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.