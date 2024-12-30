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Тренер вратарей сборной России Кафанов: Лунёв не потерял время в «Байере», хоть и не играл

Тренер вратарей сборной России Кафанов: Лунёв не потерял время в «Байере», хоть и не играл
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил период выступлений голкипера Андрея Лунёва за леверкузенский «Байер». Напомним, Андрей не сумел закрепиться в Германии и перешёл в «Карабах». Позже он покинул азербайджанский клуб — сейчас выступает за московское «Динамо».

«Во-первых, с годами вратари становятся только лучше. Время в «Байере» он не потерял, хотя и не играл. Там были очень сильные партнёры — хороший тренировочный процесс, высокий уровень игр и высокая интенсивность. Поэтому в «Карабахе» он реализовал то, чему научился в «Байере», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, за «Байер» Лунёв провёл три матча, в которых пропустил четыре гола.

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