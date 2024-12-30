Кафу: «Милан» может вернуться в лидеры Серии А, это команда, способная побеждать

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу поделился мыслями о выступлениях «россонери» в нынешнем сезоне.

«Несомненно, я ожидал большего и от «Милана», и от «Ромы». Однако впереди ещё больше половины чемпионата, и я считаю, что «россонери» могут вернуться в число лидеров.

Я думаю, что «Милан» — команда, способная побеждать. В «Милане» есть очень сильные игроки, такие как Леау, Рейндерс, Тео Эрнандес, Меньян, Мората и другие. Они одержали большие победы над «Интером» и «Реалом», и это не может быть случайностью. Проблема в другом, а именно в преемственности. Это вопрос менталитета. На тактическом уровне видна работа тренера, но иногда не хватает правильного отношения», — приводит слова Кафу Milan News.