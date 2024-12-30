Тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о ничьей с «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:1).

«Всё, что «Милан» делал с нами в первом тайме, мы делали и во втором. Это был яркий матч, в котором обе команды играли на победу, но, помимо справедливого результата, ничья также позволила развлечься болельщикам обеих команд.

Дибала снова играет по 90 минут? Пауло постоянно тренируется, чего он, очевидно, не мог делать раньше, а когда он в хорошей форме, то за ним приятно наблюдать на поле», — приводит слова Раньери Football Italia.

После 18 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 20 очков.