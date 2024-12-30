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Слот — о трансферах «Ливерпуля» в январе: я доволен тем составом, что у меня есть

Слот — о трансферах «Ливерпуля» в январе: я доволен тем составом, что у меня есть
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, планируют ли мерсисайдцы выходить на трансферный рынок в январе. Как отметил нидерландский специалист, его полностью устраивают те игроки, с которыми он работает прямо сейчас.

«В прессе не пишут, что мы хотим кого-то приобрести? Вот и я не думаю об этом. Я очень доволен составом, что у меня есть. Я говорил то же самое полгода назад. Напомнить реакцию? «Этот парень сумасшедший или что?» Но, думаю, игроки оправдали оказанное им доверие сполна», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 45 очков по результатам 18 проведённых матчей.

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