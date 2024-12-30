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Каррагер предположил, как распределятся команды в итоговой турнирной таблице АПЛ

Каррагер предположил, как распределятся команды в итоговой турнирной таблице АПЛ
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер предположил, как распределятся команды в турнирной таблице АПЛ по окончании нынешнего сезона.

«Я говорю головой и сердцем, когда утверждаю, что «Ливерпуль» вырвет у «Арсенала» первое место. Атакующие возможности Арне Слота — самые сильные в Премьер-лиге. Единственное, что меня беспокоит в «Ливерпуле», — это травмы основных игроков. Если они смогут избежать этого, то их будет трудно догнать. «Челси» финиширует третьим, а «Манчестер Сити», несмотря на свои проблемы, займёт последнее место, дающее путёвку в Лигу чемпионов.

Боюсь, что клубы, которые в прошлом сезоне вышли из Чемпионшипа, — «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Лестер Сити» — вернутся туда, и, если «Ливерпуль» не выиграет Кубок лиги, надеюсь, это сделают «Ньюкасл Юнайтед» или «Тоттенхэм». Нам нужны новые имена во внутренних кубках в 2025 году и далее», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

На данный момент турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 45 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается «Ноттингем Форест», заработавший 37 очков. Третье место с 36 очками занимает лондонский «Арсенал». «Челси» с 35 очками идёт четвёртым, а «Манчестер Сити» с 31 очком — пятым. В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Ипсвич Таун» (12) и «Лестер Сити» (14).

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