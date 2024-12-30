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Отец Бугаева: сын не разрешал общаться с журналистами о том, что он на СВО

Отец Бугаева: сын не разрешал общаться с журналистами о том, что он на СВО
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Отец бывшего футболиста «Торпедо», «Локомотива» и сборной России Алексея Бугаева Иван Бугаев рассказал, что сын не разрешал общаться с журналистами о том, что он находится в зоне проведения специальной военной операции.

— Как вы узнали о случившемся?
— Есть источники, скажем так. Сейчас тело сына где-то лежит… 1 или 2 января буду в Москве, тогда смогу ответить что-то.

— Когда вы общались с ним последний раз?
— Не так давно. Но пока я не могу сказать большего. Вообще, он мне не разрешал общаться с журналистами на тему СВО, но теперь уже что… — приводит слова Ивана Бугаева «РБ Спорт».

Напомним, ранее экс-футболист был арестован в Краснодаре с 500 г мефедрона. Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков». За свою профессиональную карьеру Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе основной сборной России экс-защитник провёл семь матчей.

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