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Виталий Кафанов назвал главное вратарское открытие РПЛ последних лет

Виталий Кафанов назвал главное вратарское открытие РПЛ последних лет
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал главное вратарское открытие Российской Премьер-Лиги последних лет. Он выделил действующего голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

— Главное вратарское открытие последних лет — Латышонок?
— Безусловно. Это уникальный случай, когда вратарь команды, которая покидает РПЛ, переходит в лучший клуб страны и становится первым номером. Во всяком случае такого не припоминаю, — сказал Виталий Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Латышонок пополнил состав «Зенита» прошлым летом. Он перебрался в Санкт-Петербург из калининградской «Балтики».

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