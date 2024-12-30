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«СКА-Хабаровск» объявил об уходе капитана команды Юрия Бавина

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе капитана команды Юрия Бавина
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Пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск» официально объявила об уходе полузащитника и капитана команды Юрия Бавина.

«СКА-Хабаровск» и 30-летний полузащитник завершают сотрудничество. Мы благодарим Юрия за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Бавин является воспитанником академии московского ЦСКА. За свою карьеру полузащитник также успел поиграть в составе португальской «Лейрии», «Зенита-2», «Ротора», «Урала» и «Тамбова». В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 15 матчах хабаровского клуба, в которых отдал две результативные передачи.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «СКА-Хабаровск» набрал 29 очков в 21 матче Мелбет Первой лиги и занимает в турнирной таблице восьмое место, отставание от зоны стыковых матчей составляет восемь очков.

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