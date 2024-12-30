Радимов оценил игру «Фиорентины» в нынешнем сезоне Серии А

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов оценил игру «Фиорентины» в нынешнем сезоне итальянской Серии А. По словам Радимова, «фиалки» наконец обрели баланс между обороной и атакой.

«У «Фиорентины» наконец‑то появился баланс между обороной и атакой. Этого им не хватало в прошлых сезонах. Но если сравнивать с сильнейшими командами чемпионата, то «Аталанта» более ярко играет в атаке, а «Интер» имеет более мощную скамейку и поставленную игру. По крайней мере, «Фиорентина» сейчас движется в правильном направлении», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Фиалки» набрали 32 очка по результатам 17 проведённых игр. Первое место в таблице занимает «Аталанта», набравшая 41 очко. На второй строчке располагается «Наполи», тройку лидеров замыкает миланский «Интер» (40 очков), однако «нерадзурри» провели на одну игру меньше.